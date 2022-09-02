Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Фикретом Вердиевым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев встретился с народным артистом Азербайджана, исполнителем на таре Фикретом Вердиевым, сообщили Trend Life в ведомстве.

Встреча была приурочена к 75-летнему юбилею народного артиста.

Поздравляя Фикрета Вердиева с юбилеем, Эльнур Алиев отметил, что его творческая деятельность всегда находится в центре внимания. Первый замминистра культуры пожелал Фикрету Вердиеву крепкого здоровья и новых творческих успехов.

В свою очередь юбиляр выразил признательность за оказанное к его деятельности внимание.

Отметим, что по случаю 75-летия Фикрета Вердиева 24 сентября во Дворце Гейдара Алиева состоится юбилейный концерт с участием известных артистов.