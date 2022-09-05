В Лондоне пройдет презентация фильма "Скрипка Лейлы" с инсталляциями азербайджанского сюрреалиста (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Regent Street Cinema пройдет презентация фильма "Скрипка Лейлы" с предваряющими показ видеоинсталляциями в цифровом формате азербайджанского сюрреалиста, заслуженного художника Мехрибан Эфенди. Об этом сообщила Trend Life автор произведений.

"Фильм повествует о прекрасной природе Азербайджана и раскрывает исторические ценности мультикультурализма и толерантности нашей страны. Предложение о проекте я получила от американского режиссера картины Эллы Леи. В видеоинсталляции будут представлены мои работы в жанре сюрреализма, удостоенные международных наград, а также серия картин "Карабах – это Азербайджан", посвящённая славной Победе в 44-дневной Отечественной войне", - сказала Мехрибан Эфенди.

Проект будет представлен широкой общественности при поддержке посольства Азербайджана в Великобритании, Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и Американо-Еврейского общества.

"Скрипка Лейлы" (Leila's Violin) - короткометражный художественный фильм совместного производства кинематографистов Азербайджана, США и Великобритании. В декабре 2021 года завоевал награду Angel Film Awards Международного фестиваля в Монако (Monaco International Film Festival). В категории "Лучший дебют" награды удостоена исполнительница главной роли, восходящая звезда Голливуда София Росински.

Картина рассказывает историю девочки, мать которой скончалась. Она решает отправиться из Калифорнии на Родину матери – в высокогорное село в Азербайджане. Здесь она находит скрипку…

Режиссер, автор сценария – Элла Лея (США), оператор-постановщик – Надир Мехтиев, продюсер – Азер Гулиев, редактор и автор визуальных эффектов – Джейми Стидман, редактор – Эльшад Рагимов, художник по костюмам – Мехрибан Эфенди, художник-постановщик – Азер Мамедов. Авторы музыкального сопровождения - Элла Лея, Сабина Ракчеева, Имамъяр Гасанов, Анна RF, Шахрияр Иманов, Алафсар Рагимов.

Главные роли исполнили - София Росински, всемирно известная азербайджанская скрипачка-виртуоз Сабина Ракчеева. Текст читает азербайджанская поэтесса, автор литературного проекта SÖZ ("Слово") Нигяр Гасанзаде. Съемки фильма проходили в Губинском районе.