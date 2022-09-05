Азербайджанский фильм вошел в ТОП-10 американского фестиваля Accolade Global Film Competition (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный художественный фильм "Xatirə və Xəta" вошел в ТОП-10 американского фестиваля Accolade Global Film Competition за август.

Об этом сообщил Trend Life автор сценария и режиссер-постановщик картины Джалаладдин Гасымов.

Фильм был удостоен Awards of Recognition August 2022. В десятке лучших также семь картин из США, по одной - из Италии и Швеции.

Accolade Competition (проводится с 2005 года) - престижный мировой фестиваль, представляющий самое разнообразное кино и видео-продукцию. Фестивалем отмечаются как маститые режиссёры, так и дебютанты. Лауреаты фестиваля неоднократно становились победителями Golden Globe, Emmy, Telly и Oscar.

Картина "Xatirə və Xəta" посвящена врачам, полицейским и журналистам, ведущим борьбу с коронавирусом. Фильм повествует о взаимоотношениях сотрудника дорожной полиции и врача, которые дружат с детства, но между ними происходит ссора. Полицейский однажды штрафует своего друга, а потом и его сына за непристегнутый ремень безопасности. Врач обижается на это. Проходит некоторое время, и сын врача попадает в тяжелое ДТП, в котором гибнут два человека, сам он остается в живых, потому что был пристегнут ремнем безопасности. И только тогда врач осознает свою ошибку…

В ролях - народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Ровшан Керимдухт, Флора Гусейнова, Мехрибан Ханларова, актеры Аждар Зейналов и Ровшан Мамедов. В фильме звучит музыка народного артиста Эмина Сабитоглу.

Фильм снят в 2020 году. В августе он также был отмечен наградой фестиваля South Film And Arts Academy в Чили.