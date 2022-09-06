Чего хотят женщины в Азербайджане? – с юмором (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Чего хотят женщины? Этот вопрос, ответ на который тщетно пыталось найти великое множество пытливых умов, стал источником вдохновения для написания бесчисленных книг и публикаций, поводом для мучительных размышлений представителей обоих полов. "Хочу любви и эмоций", "Хочу богатства и зарубежных поездок", "Хочу, чтобы меня уважали и считались с моим мнением", "Хочу, чтобы мужчина был сильным и чувствовать себя защищённой"… - множество мнений так и не раскроет суть вопроса. На протяжении веков выдвигались гипотезы, высказывались мнения, но до сих пор разгадка феномена женщины так и не найдена. Автор сценария и режиссер спектакля "Чего хотят женщины?" Ирана Гасымова постаралась приоткрыть завесу тайны, рассказав о желаниях женщины с точки зрения самой женщины, сообщает Trend Life.

"На написание пьесы "Чего хотят женщины?" меня вдохновили спектакль Театра "Квартет И" "Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках" и снятый по его мотивам фильм "О чем говорят мужчины". В моей пьесе женщины разных возрастов и характеров случайно встречаются на приеме у психолога, знакомятся и обсуждают наболевшие проблемы, по большей части в юмористическом ключе. Оказывается, что основная проблема и причина, по которой они пришли к психологу - это мужчины", - поделилась с Trend Life Ирана Гасымова.

Юмористический спектакль на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова прошел при аншлаге и был встречен овациями.

Главные роли исполнили актеры театра и кино - Гюнай Ахмед, Румия Агаева, Тамилла Абуталыбова и Камилла Керимова. Среди гостей были народная артистка Людмила Духовная, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, заслуженная артистка Мария Дубовицкая, режиссер Намиг Агаев, руководитель департамента культурных программ Пространства cовременного искусства YARAT Ульвия Ахундова, ведущая и актриса Нателла Керимова и другие.

Напомним, что Ирана Гасымова – поэтесса, режиссер, сценарист, автор ряда поэтических сборников, проектов "КиноЛирика", "Классика поэзии с Ираной Гасымовой", "Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой", "Poetry баттл с Ираной Гасымовой", лауреат национальной премии "Золотое перо", исполнитель главной роли в спектакле "Поэтика любви". Выступала с творческими проектами в России и Грузии.