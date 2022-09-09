В мастерской Ирины Эльдаровой в Баку представлен проект "О", почтена память Королевы Елизаветы II (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мастерской-студии заслуженного художника Азербайджана Ирины Эльдаровой в Доме художников в Баку прошло мероприятие "Открытые двери" в рамках Международного проекта современного искусства "О" о гендерном равенстве, сообщает Trend Life.

Гостям была предоставлена уникальная возможность увидеть творческий процесс, обширную коллекцию произведений известного художника, насладиться общением с автором работ.

На открытии представитель посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша отметила, что дипмиссия в сотрудничестве с представительством ООН и посольством Норвегии в Турции организует Международный проект современного искусства "О" на тему гендерного равенства как продолжение проекта "Девичья башня. Быть женщиной".

"Организация проекта приурочена также к принятой в этом году резолюции ООН о женщинах, мире и безопасности, в которой подчеркивается роль женщин в обеспечении устойчивого будущего. Проект соберет вместе международных участников из различных областей современной культуры, чтобы дать им возможность поделиться своим опытом в области гендерного равенства, а также поразмышлять о пандемии и постконфликтных ситуациях, влияющих на жизнь женщин. В рамках проекта ранее были представлены работы известного фотографа Резы Дегати", - отметила Вия Буша.

Она также подчеркнула высокий уровень творческого мастерства Ирины Эльдаровой.

Куратор проекта, заслуженный художник Сабина Шихлинская отметила важность реализации проекта для дальнейшего налаживания мостов культуры между странами.

"Концепция выставки посвящена Женщинам - их жизни, роли в обществе, радостях и проблемах. В азербайджанском языке личные местоимения ОН и ОНА не имеют различия, как в написании, так и в произношении, и представляются как "О". Только в контексте становится ясно, какой пол имеется в виду. И это очень символично, так как суть темы гендерного равенства основана на гендерном единстве", - отметила Сабина Шихлинская.

Автор произведений Ирина Эльдарова отметила важность реализации проекта в доведении до общественности важности роли женщины в обществе и установления гендерного равенства. На выставке была также почтена память Королевы Елизаветы II. К одной из картин, где изображена Королева Елизавета II, были возложены цветы. Эту картину под названием "Я тоже хочу" Ирина Эльдарова создала еще два года назад.

"В определенный момент жизни у человека уходят какие-то внутренние запреты и ты говоришь себе "Я тоже хочу". И эта картина стала своего рода творческой импровизацией, мне захотелось и я ее создала, именно с такими героинями на холсте. На картине, помимо Королевы Елизаветы II, изображены Жаклин Кеннеди, Мэрилин Монро, Нефертити, а также доярка, другие образы женщин, которые как бы говорят "Я тоже хочу". Я хочу жить, создавать, радовать …" - отметила Ирина Эльдарова.

Программа проекта "О" включает в себя авторские презентации, кинопоказ, литературный вечер, художественную выставку и конференцию. Каждый элемент можно рассматривать как кирпичик в новой стратегии поддержки и укрепления социальной интеграции через искусство и культуру.

Фото - Вугар Иманов.