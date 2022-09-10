Замминистра культуры Севда Мамедалиева встретилась с известными деятелями искусства Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева встретилась с видным искусствоведом, профессором, членом Союза художников Азербайджана Севиль Бадаловой и художником, доцентом, кандидатом искусствоведения, членом Союза художников Расимом Назировым, сообщили Trend Life в министерстве.

На встрече Севиль Бадаловой и Расиму Назирову за многолетний вклад в культуру и искусство Азербайджана, а также с целью оценки их роли в пропаганде нашей богатой культуры как в стране, так и за ее пределами были вручены "Почетные грамоты" ведомства.

Севиль Бадалова и Расим Назиров выразили признательность за оказанное внимание.

Отметим, что Расим Назиров с 1979 года является активным участником республиканских и международных выставок. Его натюрморты, портреты, пейзажи экспонировались в Грузии, России, Польше, Турции и других странах. Также Назиров - автор научных статей "Актуальные проблемы современного искусства", "Синтез культуры" и т.д.

Видный искусствовед, профессор Севиль Бадалова - автор монографий, посвященных известным представителям искусства. За период работы в Союзе художников Азербайджана Бадалова была автором предисловия ко всем каталогам, выпущенным к проводимым выставкам. Она - автор методических пособий и программ "Мировое искусство XX века", "Декоративно-прикладное искусство", автор доклада "Азербайджанская графика 1950-1970-х годов", представленного на II Республиканской научной конференции аспирантов вузов Азербайджана.