Кинематографисты обсудили, как будут отмечать юбилей "Азербайджанфильма" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с тем, что в 2023 году будет отмечаться 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, состоялось обсуждение плана мероприятий, приуроченных к этим событиям, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

Проект серии мероприятий подготовила киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Во встрече по обсуждению плана мероприятий приняли участие председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Али Иса Джаббаров, директор Гильдии профессиональных кинорежиссеров Шахира Таджаддин, председатель Гильдии продюсеров Нариман Мамедов, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и директор Киноцентра "Низами" Лейли Мирзоева.

На встрече руководители организаций обсудили представленный план мероприятий и внесли соответствующие предложения. Было принято решение о создании оргкомитета для реализации плана мероприятий.

Среди проектов, включенных в план мероприятий – реставрация и пропаганда фильмов, публикации, передачи, конкурсы, конференции и другие мероприятия.