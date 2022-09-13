Портрет Нуру-паши, дух патриотизма и исторические факты – выставка в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие выставки художественных работ, посвященных историческому событию - освобождению Баку от большевистско-дашнакской оккупации, сообщает Trend Life.

Отметим, что 15 сентября 2022 года исполняется 104 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации. Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации. Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

На открытии мероприятия выступили народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, заслуженный журналист Этибар Бабаев, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов и другие.

Было отмечено, что в экспозицию вошли работы юных художников в возрасте от 8 до 17 лет.

По словам народного художника Арифа Гусейнова, к художественной выставке, посвященной исторической дате, были привлечены именно дети с той целью, чтобы они глубже изучили нашу историю.

"Юные художники создавали свои произведения в течение месяца, за это время они много читали, знакомились с фактами о тех событиях, вникали в историю, узнали больше об Энвер-паше и Нуру-паше. С этой точки зрения выставка имеет большое значение, наши дети должны знать свои историю, ведь они будущее нашей страны", - сказал народный художник.

Участница выставки, 17-летняя художница Юлдуз Ибрагимова написала портрет Нуру-паши.

"Рисую я примерно лет с четырех, год назад присоединилась к художникам галереи KamART. В моей работе, экспонируемой на выставке, соединены классический стиль и сюрреализм. Центральное место на картине занимает образ Нуру-паши, на фоне изображены воины Кавказской исламской армии, а также историко-архитектурные памятники Баку, Каспийское море, нефтяные вышки. Работа выполнена карандашами, в связи с чем заняла много времени. При работе над картиной я изучила факты из биографии Нуру-паши, также узнала, как выглядела военная форма воинов Кавказской исламской армии", - сказала Юлдуз Ибрагимова.

По словам другого участника выставки, 15-летнего Тунара Рашидли, в школе он изучал исторические события, произошедшие 15 сентября 1918 года.

"Моя работа выполнена в стиле сюрреализма. На шахматной доске я изобразил Нуру-пашу и его армию. Шахматная доска у меня ассоциируется со стратегией. В каждой войне, бою нужно разработать стратегию действий, так же, как и в шахматной игре", - отметил Тунар Рашидли, добавив, что произведение выполнено акриловыми красками.

Отметим, что гости мероприятия с большим интересом рассматривали пропитанные духом патриотизма работы юных художников.