Министр культуры Анар Керимов посетил ряд музеев Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, заместитель министра Севда Мамедалиева и сотрудники отдела музеев, галерей и выставок ведомства посетили Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, Дом-музей Гусейна Джавида и Национальный музей истории Азербайджана, сообщили Trend Life в ведомстве.

Согласно пункту 5 Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 июля 2022 года "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области науки и образования в Азербайджанской Республике" Национальный музей истории Азербайджана, Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и Дом-музей Гусейна Джавида Национальной академии наук Азербайджана вместе с имуществом переданы в подчинение министерства культуры Азербайджана.

В ходе визита генеральный директор Дома-музея Гусейна Джавида, доктор филологических наук Гюльбениз Бабаханлы проинформировала представителей министерства об истории музея, ознакомила с экспозициями, отражающими жизнь и творчество видного поэта. Гюльбениз Бабаханлы рассказала о проводимых мероприятиях, направленных на пропаганду творчества Гусейна Джавида.

Затем министр культуры посетил Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. Директор музея, академик, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рафаэль Гусейнов ознакомил представителей министерства с богатой экспозицией музея, отражающей различные исторические периоды азербайджанской литературы. Было рассказано о научно-исследовательских работах, проводимых в музее для изучения и пропаганды азербайджанской литературы.

Также Анар Керимов, Севда Мамедалиева и сотрудники отдела музеев, галерей и выставок ведомства посетили Национальный музей истории Азербайджана.

Генеральный директор музея, академик Наиля Велиханлы ознакомила с музейными фондами, где хранится до 300 тысяч экспонатов, отражающих историю Азербайджана с древнейших времен до наших дней.

Также была предоставлена информация об изданиях музея и ценных экспонатах, представленных в экспозиции. Наиля Велиханлы рассказала о действующей в музее реставрационной лаборатории и проводимых здесь реставрационно-консервационных работах.