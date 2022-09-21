В Шуше прошел концерт классической музыки в рамках Фестиваля имени Узеира Гаджибейли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Фестиваля классической музыки имени Узеира Гаджибейли и "Года города Шуша" прошел концерт классической музыки, сообщили Trend Life в пресс-службе Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли.

Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

Участники концерта возложили цветы к бюстам Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля, а также почтили память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

Концертная программа была представлена перед памятником выдающемуся композитору, музыковеду, педагогу, публицисту, драматургу, основоположнику азербайджанского профессионального музыкального искусства, народному артисту СССР Узеиру Гаджибейли (1885-1948 годы). Специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов подчеркнул значимость проведения традиционного фестиваля в деле пропаганды национальной музыки, сохранения национального наследия, развития культуры и искусства.

В концертной программе выступили Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Агаверди Пашаева, ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана, пианист и композитор Фархад Бадалбейли, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде. Среди зрителей были посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу, директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде, директор Государственного музея музыкальной культуры, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.