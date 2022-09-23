"Королева джаза" Азиза Мустафазаде приглашает на свой концерт в Баку: Это будет вечер с сюрпризами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная джазовая исполнительница, пианистка и композитор, народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде приглашает на свой концерт, который пройдет 30 октября в Бакинском конгресс-центре, сообщает Trend Life. Концерт организован 33Event и İticket production.

В видеообращении Азиза Мустафазаде говорит, что очень соскучилась по зрителям в родном Баку и приглашает всех на свой вечер, который будет полон сюрпризов.

На концерте будет представлена презентация нового альбома, прозвучат джазовые, мугамные и вокальные композиции, а также полюбившиеся публике хиты Laçın, Qaçma gözəl, Take Five и многие другие. В последний раз Азиза Мустафазаде выступала с сольным концертом в Баку в декабре 2008 года.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на https://iticket.az/ru/events/concerts/aziza-mustafazade.

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Азиза Мустафазаде родилась в 1969 году в семье прославленного азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде. В 1986 году на Международном джазовом фестивале в Тбилиси была удостоена золотой медали, которая стала достойным началом ее творческой деятельности. В возрасте всего лишь 17 лет она выигрывает конкурс пианистов имени Телониуса Монка в Вашингтоне. С 1990 года живет в Германии. Ее имя вместе с именем отца Вагифа Мустафазаде включено во Всемирную энциклопедию джаза, составленную еще в 90-х годах в США. В Европе ее называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". После концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза", который сохраняет за собой до сих пор. Творчество лауреата международных конкурсов и фестивалей Азизы Мустафазаде представляет собой смесь классики, джаза и азербайджанских народных мотивов. Несколько альбомов исполнительницы были распроданы многомиллионными тиражами. С концертами выступала во многих странах мира.