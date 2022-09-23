В Варшаве прошел вечер азербайджанского мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Варшаве в рамках VI Международного тюркологического конгресса "Исследования Тюркского мира - мультидисциплинарные перспективы" состоялся вечер азербайджанского мугама, организованный Международным фондом тюркской культуры и наследия (МФТКН) и посольством Азербайджана в Польше, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

В мероприятии приняли участие послы, ученые-тюркологи, представители общественности и культуры Польши.

На открытии заведующая кафедрой Тюркологии и народов Центральной Азии факультета востоковедения Варшавского университета доктор Агата Барея-Стажинска отметила, что такие музыкальные вечера играют важную роль в сближении различных культур.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева рассказала об искусстве мугама Азербайджана, а также о богатом культурном наследии тюркского мира.

"Мугам - это импровизация. Это вдохновение, которое мгновенно наполняет наши сердца. Это восхищение, очарование, воздействие. Мугам – это традиция. Это устный носитель многовековой азербайджанской культуры, ключ к сокровищнице литературы. Это хранитель наследия таких великих поэтов как Низами, Физули, Насими, Вагиф. Мугам - это истина. Это философский взгляд на жизнь. Это привязанность к земле, корням, патриотизм. Истинная идентичность азербайджанского народа, отражение его национальных ценностей. Это память, сформированная на пострадавших землях страны. Мугам – это Карабах. Это дыхание и голос Мир Мохсун Навваба, Садыгджана, Джаббара Гарьягдыоглу, Бюльбюля, Хана Шушинского и многих других. Это неотъемлемая часть Тюркского мира", - сказала она.

Гюнай Эфендиева подчеркнула, что искусство мугама получило международное признание благодаря инициативе и поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. В 2008 году азербайджанский мугам был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Гюнай Эфендиева также рассказала о деятельности МФТКН, созданного по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, при поддержке глав государств Республик Казахстана, Кыргызстана и Турции, в направлении популяризации во всем мире материально-духовных ценностей, литературы, музыки, искусства тюркских народов.

На мероприятии мугамное трио в сопровождении Рустама Муслимова (тар) и Эльнура Салахова (кяманча) и победительницы международного конкурса мугама, ханенде Нисбат Садраевой было встречено аплодисментами и овациями зрителей. Наряду с азербайджанской музыкой, на мероприятии прозвучали народные песни Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

На вечере была представлена выставка, отражающая многовековую историю Карабаха, его богатую культуру, выдающихся личностей и архитектурные памятники, образцы национальной кухни.