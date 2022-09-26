В Баку состоялась мировая премьера мюзикла The Greatest Showman (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова состоялась премьера грандиозного мюзикла The Greatest Showman (Величайший Шоумен), который был представлен театральной студией Jam SS, сообщает Trend Life.

Мюзикл запомнился зрителям большим количеством танцевальных номеров, яркими костюмами, прекрасными декорациями и оригинальными вокальными композициями.

Этой постановкой был дан старт театральному сезону Jam SS, которая в этом году отмечает 20-летие. Автором и создателем проекта является руководитель "Jam Group" Азиз Азизов, который также принял участие в спектакле, исполнив главную роль.

"Подготовка мюзикла заняла около трех месяцев. Большая работа над массовыми номерами была проделана главным хореографом команды Зариной Рагимовой и помощником Дилярой Мурсаловой. Вокальная и хоровая часть спектакля была поставлена благодаря главным вокалисткам театральной студии Натаван Гулиевой и Алие Рагимовой. Декорациями и костюмами, которые смогли передать всю атмосферу спектакля, занимались Andrew Freeman и Margo Isma. Не менее важную роль в данном спектакле и в целом команде Jam SS исполнил Расул Гасанов, который является постановщиком мюзиклов. Отметим, что The Greatest Showman как спектакль не ставился ни на одной площадке мира, таким образом его можно назвать мировой премьерой", - сказал Азиз Азизов.

"Величайший шоумен" - американский биографический драматический мюзикл режиссёра Майкла Грейси (ставший его дебютной картиной) о жизни американского антрепренёра Финеаса Тейлора Барнума, организовавшего один из популярнейших бродячих цирков XIX века. Сценарий написан Дженни Бикс и Биллом Кондоном. Премьера фильма в США состоялась 8 ноября 2017 года.

Согласно сюжету, Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.