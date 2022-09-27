В столице Азербайджана завершил работу DokuBaku (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана завершился 6-й Международный фестиваль документального кино DokuBaku, сообщает Trend Life.

На протяжение пяти дней работы фестиваля были представлены свыше 60 фильмов из 33 стран мира. Также в рамках фестиваля прошла ретроспектива фильмов выдающегося мастера документалистики Сергея Дворцевого.

В этом году фестиваль прошел под лозунгом "Ре-Эволюция" и большинство представленных фильмов были посвящены поискам человеком себя в современном мире и выбору его пути – революционного или эволюционного.

Победителем фестиваля в категории "Лучший иностранный короткометражный фильм" стала кинокартина Мариты Тевзадзе и Аны Джегнарадзе "Привет, Гюнеш" (Грузия). В категории "Лучший азербайджанский короткометражный фильм" первого места удостоена кинолента "12/35" режиссера Матлаба Мухтарова, а фильму "Дом на вулкане" режиссера Амиля Амаля был присужден специальный приз жюри.

Специальными призами также были отмечены ленты "Рекламный плакат" Риши Чандна (Индия) и "Без детей" Сары Бахрамджахан (Иран).

Лучшими полнометражными документальными фильмами в номинации "Вне конкурса" названы азербайджанская лента "В поисках героя" Илькина Юсифа и "Тысяча огней" Саида Таджи Фаруки (Франция).

В данной номинации среди короткометражных фильмов лучшим был назван "Истории деторождения" режиссера Майлен Гьярд-Шмид (Бельгия). Специальный приз жюри был присужден фильму "Мамоди, последний землекоп" Сирила Корню (Франция).

Победителем в категории "Лучший полнометражный фильм" стал фильм польского режиссера Павла Лозиньского "Кино с балкона". Специальный приз жюри фестиваля достался фильмам "Боги Мексики" Гельмута Досантоса и "Алис" Николя ван Хемельрика и Клэр Вайскопф.

Помимо объявления победителей, на церемонии были также вручены специальные призы iCyborg, которыми организаторы фестиваля отметили выдающихся деятелей азербайджанского и мирового кинематографа за особые заслуги в сфере кино. Среди них – Сергей Дворцевой, Павел Лозиньский, Реза Дегати и Джейхун Мирзоев. Алекпер Гусейнов был удостоен премии iHuman за вклад в развитие театрального искусства для детей.

Фестиваль DokuBaku основан в 2017 году в Баку. Его цель - демонстрация документальных фильмов со всего мира, а также открытие новых имен и поддержка местных режиссеров-документалистов.