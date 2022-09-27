В Баку открылась Национальная книжная выставка-продажа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце ручных игр в Баку состоялось открытие четвертой Национальной книжной выставки-продажи, организованной издательским домом Qanun и сетью книжных магазинов Ali&Nino, сообщает Trend Life.

На выставке-продаже представлено более 50 000 новинок, книг в жанрах бестселлера, нон-фикшн, детская литература и т.д. на азербайджанском, турецком, русском, английском, французском и других языках.

Директор издательского дома Qanun Шахбаз Худуоглу отметил, что главная цель проекта – пропаганда книг и повышение читательского интереса, предоставление издателям, писателям, букинистам, продавцам книг возможностей непосредственной связи с читателями, реализация книжной продукции по приемлемой цене. На все книги действуют 20-70-процентные скидки.

Здесь также действует фримаркет, где каждый сможет продать или обменяться книгами с другими книголюбами.

Гостей ждут встречи с писателями, презентации новых книг, сессии с издателями, книжными блогерами, музыкальные программы, творческие вечера, часы поэзии и много других интересных мероприятий, связанных с книжной сферой. В рамках выставки также организована ярмарка-продажа ручных изделий лиц с ограниченными физическими возможностями, продажа картин художников. Также представлены игры, игрушки, канцтовары, учебные пособия, развлекательные стенды.

Выставка продлится до 1 октября.

Фото - Вугар Иманов