Красота азербайджанских танцев – концерт в Баку

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 19 октября в 19:00 состоится концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана, сообщили Trend Life в филармонии.

Отметим, что художественным руководителем ансамбля является народный артист Руфат Халилзаде.

Солисты программы - заслуженные артисты Азербайджана - Фарид Алиев и Хагани Джалилов, артисты ансамбля - Анар Мамедов, Орхан Сафарли, Тогрул Шарифов, Сеймур Небизаде, Гамид Гуламов, Айтен Буньятова, Алина Гонтарева, Гюлана Аскерова, Ульвия Зейналова, Валерия Конкина, Малейка Мамедова.

В концертной программе будут представлены азербайджанские народные танцы, а также авторские произведения.

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