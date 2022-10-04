БАКУ /Trend Life/ - Турция - почетный гость VIII Бакинской международной книжной выставки.

Как сообщает во вторник Trend Life, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной выставке, заведующий отделом по вопросам книгооборота и работы с издательствами министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли.

Было отмечено, что в выставке примут участие около 40 издательств, более 20 писателей, поэтов и историков из Турции. "Масштаб VIII Бакинской международной книжной выставки по сравнению с прошлогодней больше. В текущем году выставка посвящена "Году города Шуша", на ней будет презентовано более 200 новых книг", - сказал Марифли.

Отметим, что при организации министерства культуры Азербайджана 5-9 октября в Экспо-центре пройдет VIII Бакинская международная книжная выставка.

На выставке будут представлены более 60 организаций из 16 стран, 118 местных издательств и предприятий, связанных с книжным искусством. В мероприятии примут участие народные писатели и поэты Азербайджана, молодые авторы и известные зарубежные литераторы, а также актеры. Наряду с этим, в рамках выставки будут проведены мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг на актуальные темы, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы художественной декламации и музыки, а также будет создана площадка для сотрудничества между субъектами сектора книжной индустрии.