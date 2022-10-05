"Насими", "Бабек", "Деде Горгуд"… - встреча с народным артистом Расимом Балаевым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Мардаканском дворце культуры в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с народным артистом, председателем Союза кинематографистов Азербайджана, известным актером Расимом Балаевым, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На вечере присутствовали глава Исполнительной власти Хазарского района Баку Эльшан Салахов, начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, народный художник Ашраф Гейбатов, представители общественности, поклонники творчества актера.

Ведущая вечера Гюнай Фирудингызы рассказала о творческом пути известного актера. Были продемонстрированы фрагменты из фильмов "Насими", "Бабек", "Деде Горгуд", "Жизнь Джавида" и других, в которых снимался Расим Балаев.

На встрече Расим Балаев рассказал о том, как пришел в профессию актера, сегодняшнем дне национального кинематографа, образах, воплощённых им в кино, любимых ролях и т.д.

Зрителям была предоставлена возможность пообщаться с любимым актером, задать ему вопросы.