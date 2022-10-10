В Масаллы прошел интеллектуальный турнир "Cıdır düzü" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Научно-методический центр повышения квалификации в сфере культуры при министерстве культуры Азербайджана продолжает осуществлять образовательные и интеллектуальные проекты различной направленности, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Так, в Масаллинском районе прошел интеллектуальный турнир под названием "Cıdır düzü". В турнире приняли участие команды от Лянкяранского и Масаллинского региональных управлений культуры.

В целом в турнире приняли участие команды "Pəncəli" (Астара), "Zirvə" (Ярдымлы), "Xarıbülbül" (Джалилабад), "Buta" (Масаллы), "Avesta" (Лерик), "Atom" (Лянкяран), которые ответили на 50 вопросов, посвященных азербайджанской культуре.

По итогам второго тура были заданы дополнительные вопросы командам "Zirvə" и "Xarıbülbül", которые сыграли вничью.

В итоге победителем стала команда "Zirvə" Масаллинского регионального управления культуры, на втором месте - команда "Xarıbülbül".

Команда-победитель была награждена сертификатом и памятными подарками, пропагандирующими наше культурное наследие.