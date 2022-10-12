Азербайджанцы поборются за сердце украинской звезды

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 15 октября состоится показ спектакля "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в театре.

Являясь одним из лучших произведений оперной классики, "Тоска", премьера которой состоялась в 1900 году в Милане, по сей день пользуется большой популярностью и находится в репертуаре лучших оперных театров мира.

Джакомо Пуччини, автор знаменитых опер "Мадам Баттерфляй", "Турандот", "Богема", "Девушка с Запада", впервые увидел спектакль о трагической судьбе оперной певицы "Тоска" по пьесе французского драматурга Викторьена Сарду в 1889 году в Милане. Острота конфликта и драматизм переживаний героев пьесы Сарду привлекли внимание и известных итальянских композиторов Верди и Франкетти, однако в конечном итоге права на написание оперы были переданы Пуччини.

В 1899 году, внеся некоторые изменения в сюжет Сарду и изменив судьбу главной героини, Пуччини сочинил музыку к опере "Тоска", авторами либретто которой стали Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза.

В основе сюжета сплав любовных интриг и политических авантюр времен первых завоеваний Наполеона. За сердце главной героини Тоска борются благородный, романтичный Каварадосси и злобный, коварный Скарпиа.

На сей раз для исполнения партии Тоски руководство театра пригласило ведущую солистку Национальной оперы Украины, заслуженную артистку Украины, лауреата международных конкурсов вокалистов Викторию Ченскую.

В этот день партию Каварадосси будет исполнять заслуженный артист Азербайджана Азер Рза, а в роли Скарпиа выступит народный артист Авез Абдулла.

В спектакле также примут участие – народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Тюремщика), заслуженные артисты - Джахангир Гурбанов (партия Анджелотти), Турал Агасиев (партия Сполетты), солисты Махир Тагизаде (партия Ризничего), Рза Хосровзаде (партия Шарроне) и другие.

Оперой будет дирижировать главный дирижер театра оперы и балета - заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Спектакль в таком звездном составе, несомненно, станет прекрасным подарком для меломанов и поклонников этой оперы.

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