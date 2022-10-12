В России открылась выставка, посвященная известному меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ханты-Мансийске (Россия) 12 октября 2022 года состоялось открытие международной выставки "Гаджи Зейналабдин Тагиев – промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана", сообщили Trend Life в пресс-службе Национального музея истории Азербайджана.

Выставка организована совместно Музеем геологии, нефти и газа Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Национальным музеем истории Азербайджана.

В мероприятии принял участие также научный сотрудник отдела международных связей и работы с общественностью Национального музея истории Азербайджана Фуад Агаев.

Поприветствовав участников от имени генерального директора музея, академика Наили Велиханлы, Фуад Агаев рассказал об общественной, просветительской и благотворительной деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева, подчеркнув важность работы, проводимой по исследованию и популяризации наследия Тагиева в Национальном музее истории Азербайджана.

Заместитель директора по научной работе Музея геологии нефти и газа, кандидат географических наук Иван Яшков подробно рассказал о значимости данной выставки.

Яшков проинформировал о реализации в будущем совместно с Национальным музеем истории Азербайджана различных международных выставок, онлайн-научных, образовательных, интерактивных проектов.

Также Фуад Агаев от имени Национального музея истории Азербайджана преподнес директору департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Артуру Латыпову издания музея "Дворец Тагиева" и "Г.З. Тагиев в фотографиях".