Овации и восторг! В Баку состоялась премьера оратории "Müşfiq ağıları" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся творческий вечер заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Джаваншира Гулиева, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, многочисленные поклонники творчества композитора.

Вечер ознаменовался премьерным исполнением музыкально-драматического произведения Джаваншира Гулиева - оратории "Müşfiq ağıları". Автор либретто – Сабир Рустамханлы.

Вниманию слушателей ораторию представили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова, а также Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель и главный дирижер - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова).

Солисты программы - народный артист Азер Зейналов (тенор), заслуженные артисты Сабина Асадова (меццо-сопрано) и Ильхам Назаров (баритон), а также Нигяр Тагиева (сопрано), Илаха Феда (ханенде). Ведущим вечера выступил Кямран М.Юнис.

Премьера оратории "Müşfiq ağıları" стала ярким событием не только в творческой деятельности композитора и исполнителей, но и в культурной жизни страны. Публика приняла произведение Джаваншира Гулиева с восторгом.

Исполнение музыкального произведения никого не оставило равнодушным, унеся слушателей в магический мир музыки.

Овации долго не смолкали, публика не скрывала восторга и бурно выражала свою благодарность за прекрасный вечер.

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