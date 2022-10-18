Сплав интриг и авантюр – азербайджанские звезды борются за сердце артистки из Украины (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета при полном аншлаге состоялся показ спектакля "Тоска" Джакомо Пуччини, сообщает Trend Life.

Являясь одним из лучших произведений оперной классики, "Тоска", премьера которой состоялась в 1900 году в Милане, по сей день пользуется большой популярностью и находится в репертуаре лучших оперных театров мира.

В Баку постановку приняли с большим интересом, мероприятие посетили известные деятели культуры, истинные поклонники театрального искусства.

Спектакль порадовал звездным составом. Так, для исполнения партии Тоски руководство театра пригласило ведущую солистку Национальной оперы Украины, заслуженную артистку Украины, лауреата международных конкурсов вокалистов Викторию Ченскую. Партию Каварадосси исполнил заслуженный артист Азербайджана Азер Рза, а в роли Скарпиа выступил народный артист Авез Абдулла.

Свои партии также великолепно исполнили народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Тюремщика), заслуженные артисты - Джахангир Гурбанов (партия Анджелотти), Турал Агасиев (партия Сполетты), солисты Махир Тагизаде (партия Ризничего), Рза Хосровзаде (партия Шарроне) и другие.

С большим вдохновением оперой дирижировал главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Сюжет оперы разворачивается в Риме в самом начале XIX века. "Тоска" – это сплав любовных интриг и политических авантюр времен первых завоеваний Наполеона. За сердце главной героини Тоска борются благородный, романтичный Каварадосси и злобный, коварный Скарпиа.

По окончании спектакля зрители долго не отпускали со сцены солистов и дирижера, награждая их бурными аплодисментами и возгласами "Браво!".

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