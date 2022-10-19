В Баку открылась международная конференция "Музей для юных посетителей" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра (АНМК) начала работу международная конференция "Музей для юных посетителей", сообщает в среду Trend Life.

Конференция пройдет с 19 по 21 октября при организации министерства культуры Азербайджана и АНМК, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).

Конференция "Музей для юных посетителей" призвана охватить все нюансы сферы взаимоотношений музеев с юными посетителями, а также с их родителями и учебными заведениями.

Выступая на открытии конференции, заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что музеи играют важную роль в образовании и просвещении молодого поколения.

"В конференции участвуют музейные работники, специалисты из Азербайджана, Болгарии, Германии, Чехии, Нидерландов, Латвии, Кыргызстана, Узбекистана, России, Сербии, Туркменистана. Она посвящена интересной, важной и актуальной теме - "Музей для юных посетителей". Данное мероприятие создает широкие возможности для приобретения нового опыта и знаний, укрепления связей между музейными специалистами из разных стран", - сказала Мамедалиева.

Председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджана, директор АНМК, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова подчеркнула, что Азербайджанский национальный музей ковра - первый музей в стране, где было открыто детское отделение.

"Из года в год мы реализуем интересные проекты. Так, у нас действуют кукольный театр, театр теней, также реализуется интересная обучающая программа для детей, сформированная на основе коллекции музея ковра. Мы знакомим детей и подростков с древним искусством ковроткачества как с теоретических, так и практических аспектов", - добавила Меликова.

Далее конференция продолжилось сессией.

В ходе конференции будут обсуждены следующие темы - "Музейные программы для детей, подростков и родителей", "Ребенок и музей: перспективы устойчивого развития в музейной сфере", "Расширение и динамика детской аудитории: инклюзивные проекты", "Музеи и школы: горизонты музейной педагогики", "Цифровой контент для детей в музеях".

Данная конференция, учитывая ее тематику, проходит в более свободном формате, чем обычный научный форум, и должна стать ярким, запоминающимся событием.

В ее рамках, помимо академических сессий, предусмотрены также выставка, мастер-классы и богатая культурная программа.