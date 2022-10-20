"Два Юлиуса" в Баку – синтез восточного искусства и стиля ар-деко (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра (АНМК) в Баку состоялось открытие выставки "Два Юлиуса", сообщает в среду Trend Life.

Экспозиция организована АНМК совместно с Гулбенском краевым историко-художественным музеем (Латвия), Музеем декоративного искусства и дизайна (Латвия), Латвийским национальным художественным музеем, художественным училищем города Гулбене (Латвия) и Дворцом искусств Грузии – Музеем истории культуры при поддержке министерства культуры Азербайджана, посольства Латвии в Азербайджане и Государственного фонда культурного капитала (Латвия).

В своем выступлении председатель Национального комитета ИКОМ, директор АНМК, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что данную выставку музей планировал с 2017 года.

"В этом экспозиционном проекте мы показываем роль значимой в истории коврового искусства личности - Юлиуса Страуме (1874-1970 годы). Название представленной выставки повторяет название ежегодного фестиваля в Гулбене, проводимого с 2018 года. Он посвящен творчеству двух известных художников, родившихся в Гулбене – Юлиуса Страуме и Юлиуса Мадерниекса (1870-1955 годы). Оба знамениты тем, что в первой половине прошлого века заложили основы латышского профессионального прикладного искусства и дизайна. Музей ковра ежегодно участвует в данном фестивале", - сказала она.

Ширин Меликова добавила, что имя Юлиуса Страуме связано и с развитием азербайджанского ковроткачества.

"С 1903 по 1923 годы он жил в Тифлисе (Тбилиси). Он был чиновником Кавказского кустарного комитета, управляющего множеством мастерских. По долгу службы Страуме регулярно предпринимал этнографические экспедиции по Кавказу, из которых привозил бесчисленные зарисовки и фотографии изделий народных промыслов, большую часть которых составляли ковровые орнаменты. Ему принадлежит идея выполнять технические рисунки ковров на миллиметровке. Его эскизы, а также зарисовки азербайджанских ковров представляют собой ценнейшее наследие, хранящее уникальный срез истории азербайджанского ковроткачества. Вернувшись к себе на родину, Страуме применяет опыт, приобретенный на Кавказе", - сказала она, добавив, что Юлиус Страуме также преподавал в городе Шуша.

На мероприятии также выступили заместитель главы дипмиссии Латвии в Азербайджане Вия Буша, завотделом музеев, галерей и выставок министерства культуры Наргиз Абдуллаева, директор Гулбенского краевого историко-художественного музея (Латвия) Валда Даргаис.

Было отмечено, что в экспозиции демонстрируются репродукции зарисовок Юлиуса Страуме, в которых прослеживается влияние как кавказского и восточного искусства, так и стиля ар-деко, а также национального романтизма. Оригиналы этих работ хранятся в коллекциях Старой школы-музея Друвиены (Латвия), Гулбенского краевого историко-художественного музея (Латвия), Латвийского национального художественного музея и Дворца искусств Грузии – Музея истории культуры.

Значительную часть экспозиции составят современные произведения текстиля и фарфора, выполненные на основе эскизов Страуме и Мадерниекса. Это шарфы, полотенца, носки и варежки, а также ковры, подушки и скатерти.

В рамках выставки состоится лекция о латышском текстиле, будут продемонстрированы детские программы, подготовленные специально для данной выставки.

Выставка продлится до 6 января 2023 года.