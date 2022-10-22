В Баку презентован фильм о народном художнике Кямиле Алиеве – его жизнь будто ковер с множеством узоров и цветов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся показ документального фильма "Kamillik", подготовленного телеканалом ARB, сообщает в пятницу Trend Life.

Документальная кинолента приурочена к 100-летию со дня рождения народного художника Азербайджана, кавалера ордена "Истиглал", выдающегося представителя азербайджанского искусства ковроткачества Кямиля Алиева.

Автором сценария фильма является Надир Бадалов, режиссер - Ильхам Алиев, операторы - Таджаддин Асифоглу, Рахиб Джафаров, Гусейн Гурбанов.

В беседе с корреспондентом Trend Life дочь Кямиля Алиева - Нармина Алиева отметила, что она является продолжателем дела народного художника. По профессии Нармина Алиева тоже художник по коврам.

"В 2021 году исполнилось 100 лет со дня рождения народного художника Азербайджана Кямиля Алиева. В рамках 100-летия был проведен ряд мероприятий. Документальный фильм о Кямиле Алиеве, также приуроченный к его 100-летию, получился очень теплым, мы использовали кадры, видеосъемки прошлых лет, а также брали интервью у людей, которые очень хорошо его знали, у тех, кто работал с ним. Из этих теплых воспоминаний и бесед мы создали фильм о народном художнике Кямиле Алиеве, чей след остался в истории ковроткачества, в истории декоративно-прикладного искусства Азербайджана", - сказала она.

По словам автора сценария киноленты Надира Бадалова, жизнь и творческий путь, который прошёл народный художник - и есть прекрасное произведение искусства.

"Жизнь Кямиля Алиева действительно настолько необычная, интересная, что перед тобой будто расстилается ковер, у которого столько узоров, столько цветов и все соединяются в единую гармонию личности Кямиля Алиева. В фильме мы постарались показать эту гармонию", - подчеркнул Бадалов.

Отметим, что мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, близкие и коллеги Мастера, те кто работал с ним.

Выступая на мероприятии, генеральный директор Xəzər TV, народный артист Азербайджана Мурад Дадашов и заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани поделились воспоминаниями о Кямиле Алиеве, с которым им посчастливилось общаться.

Было отмечено, что Кямиль Алиев посвятил свою жизнь развитию традиций коврового искусства, которые занимают исключительное место в жизни азербайджанского народа. Он создал десятки ковров - галерею портретов известных политических, общественных деятелей, представителей культуры, искусства Азербайджана и других стран. Также Мастер является автором многочисленных орнаментальных композиций.

Далее гостям мероприятия был представлен фильм "Kamillik".

Кямиль Алиев (22 октября 1921 года - 1 марта 2005 года) – азербайджанский художник по ковру, автор многочисленных образцов азербайджанского ковра. Свою деятельность в этой сфере Мастер начал в 1937 году, в экспериментальной лаборатории "Азерхалча" в качестве художника-копировщика. Здесь он работал вместе с Лятифом Керимовым. Кямиль Алиев известен, прежде всего, как автор портретных ковров. Он создал серию работ, посвящённых известным личностям. Привнесение в азербайджанское искусство ковроткачества реалистического портретного жанра считается его основной заслугой.