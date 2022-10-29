Лучший подарок ко дню рождения народного художника Арифа Гусейнова – выставка работ юных авторов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре детско-юношеского развития №3, функционирующем при министерстве науки и образования Азербайджана, состоялось мероприятие, посвященное творчеству народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова, сообщает в субботу Trend Life.

Мероприятие организовано в преддверии дня рождения народного художника. Отметим, что 30 октября Арифу Гусейнову исполнится 79 лет.

Выступая на мероприятии, директор Центра детско-юношеского развития № 3 Лала Гати отметила, что Ариф Гусейнов – большой друг детей и подростков.

"Ариф Гусейнов всегда проявляет внимание к творчеству юных художников, к выставкам их работ, мероприятиям для детей. И в преддверии своего личного праздника народный художник проводит день с детьми. Нас это очень радует, между Центром детско-юношеского развития и Арифом Гусейновым существуют тесные дружеские связи. У нас действуют художественные группы и их участники создали работы по мотивам картин Арифа Гусейнова, которые мы сегодня экспонируем", - сказала Лала Гати.

Некоторое время назад Ариф Гусейнов преподнес в подарок воспитанникам Центра детско-юношеского развития проиллюстрированную им книгу "Азербайджанские сказки".

"15 юных художников в возрасте от восьми до 14 лет на основе моих картин и азербайджанских сказок создали свои работы. Лично у меня этот проект вызвал большой интерес. Ведь сейчас, когда многие дети увлечены компьютерными играми, много времени проводят за планшетом, эти ребята прочитали "Азербайджанские сказки", создали по ним работы", - подчеркнул народный художник, добавив, что данное мероприятие стало лучшим и дорогим его сердцу подарком ко дню рождения.

На мероприятии вице-президент ПЕН-клуба, кавалер ордена "Шохрат", народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде, проректор по международным связям Бакинской академии хореографии, народная артистка Тарана Мурадова, заслуженный журналист Этибар Бабаев, заслуженный деятель искусств, искусствовед Зиядхан Алиев рассказали о творческой деятельности Арифа Гусейнова. Выступившие очень тепло отзывались о человеческих качествах художника, его умении дружить, оптимизме и жизнелюбии.

В художественной части мероприятия выступили юные актеры детского театра "Çiçəyim" Центра детско-юношеского развития, которые представили театральные и хореографические композиции, посвященные фольклору, азербайджанским народным сказкам.