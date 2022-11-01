Азербайджанская государственная филармония имени Муслима Магомаева возобновляет абонементные концерты

БАКУ /Trend Life/ - С ноября 2022 года Азербайджанская государственная филармония имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана возобновляет абонементные концерты, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Как отмечено в сообщении, прежде в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева проводились абонементные концерты для учащихся школ с участием коллективов, действующих при Филармонии.

Эти концерты всегда встречались с восторгом и интересом со стороны учащихся. Проведение данных концертов имело большое значение, поскольку абонементные концерты охватывали различные темы и жанры, они играли неоценимую роль в формировании подрастающего поколения, его музыкального вкуса. Однако в 2010 году в связи с началом капитального ремонта и реставрационных работ в Зале камерной и органной музыки проведение абонементных концертов было приостановлено. После длительного перерыва, начиная с ноября 2022 года, абонементные концерты будут возобновлены. Если в предыдущие годы эти концерты предназначались исключительно для учащихся школ, то с этого года они рассчитаны на более широкую аудиторию.

Итак, абонементные концерты будут проводиться в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Mуслима Магомаева каждую субботу в 15:00.

Зрители, желающие посетить абонементные концерты, могут приобрести билеты в кассах нашего города.

Отметим, что абонементный билет, приобретенный один раз, действителен на концерты в течение одного месяца.

По словам директора Филармонии, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде, каждый абонемент охватит четыре концерта.

"Нас часто спрашивали, когда же в Зале камерной и органной музыки вновь будут абонементные концерты. По многочисленным просьбам постоянных посетителей и любителей классической музыки с ноября текущего года мы возобновляем абонементные концерты. Каждый абонемент объединяет в себе четыре концерта. На сегодняшний день абонементная система – самая удобная форма посещения концертов слушателями, она очень популярна в ведущих филармониях мира. Как я уже отметил, абонемент – это единый билет на серию из четырех концертов. Абонементный цикл будет длиться в течение шести месяцев. Думаем, что наши абонементные концерты будут тепло встречены публикой, вызовут большой интерес. Филармония всегда готова радовать своих ценителей музыкального искусства", - отметил народный артист Азербайджана.

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