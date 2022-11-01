История братства Азербайджана и Турции в музыке (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Связи на высшем уровне, дружеские и братские отношения между Турцией и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни, являются духовным наследием наших предков и ярким примером в современном мире. Идентичность религии и языка, сходство культур и традиций, всегда укрепляли отношения между нашими странами и поднимали их на высший уровень. И, конечно же, это проявляется и в музыке.

В Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Qardaşlıq salnaməsi" (История братства), с участием известных деятелей культуры Азербайджана и Турции, сообщает Trend Life.

Вечер посвящен Году города Шуша и Дню республики в Турции, который отмечается 29 октября.

В концертной программе в сопровождении мугамного ансамбля "Xarıbülbül" под управлением заслуженного артиста, тариста Алиаги Садиева выступят народные артисты Азербайджана Назакет Теймурова, Тейюб Асланов, заслуженные артисты Фехруз Сехавет, Эхтирам Гусейнов, Ширзад Фаталиев, Кямран Керимов, исполнители из Турции, представители T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı – Дунья Текин, Озлем Унгёр, Зафер Албайрак, Илькер Гёккая и Мустафа Гёка Ферах. Выступления артистов, каждый из которых исполнял азербайджанские и турецкие композиции, сопровождались овациями зрителей.

Фото и видео - Вугар Иманов

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