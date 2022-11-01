Премьера в Баку! Немного лучика солнца, немного дыхания ветра и еще немного любви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась премьера спектакля "Немного лучика солнца, немного дыхания ветра и еще немного любви", поставленного руководителем Дома актера, режиссером Тарланом Расуловым по одноимённой пьесе Исмаила Имана, сообщает Trend Life.

В постановке сыграли три актрисы – заслуженная актриса Ягут Пашазаде, актриса Гюнай Гасан и юная Нурай Мамедзаде.

Произведение построено на монологах трех главных героев – подростка, молодой девушки и женщины средних лет, которые живут своей жизнью, решают проблемы, строят планы. В итоге оказывается, что эти героини один и тот же человек, но не пришедший на этот свет…

В мероприятии приняли участие глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петр Михалко, представители дипломатических миссий, деятели культуры и творческой интеллигенции.

Премьера спектакля представлена в рамках Международного проекта современного искусства "О" на тему гендерного равенства как продолжение проекта "Девичья башня", который реализуется посольством Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с представительством ООН и посольством Норвегии в Турции. Премьера состоялась также при поддержке Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

На открытии выступили директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, представитель посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша, сотрудник представительства ООН в Азербайджане Шамсия Мустафаева, руководитель аппарата Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымов.

Было отмечено, что международный проект собирает вместе участников из различных областей современной культуры, чтобы дать им возможность поделиться своим опытом в области гендерного равенства, а также поразмышлять о ситуациях, влияющих на жизнь женщин. Программа проекта включает авторские презентации, кинопоказы, литературные вечера, художественные выставки и премьеры фильмов и спектаклей. Каждый элемент можно рассматривать как кирпичик в новой стратегии поддержки и укрепления социальной интеграции через искусство и культуру.

Фото – Вугар Иманов.