Легенда о несчастных влюбленных в Баку, или Античные герои как простые смертные (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялся показ оперы-балета "Орфей и Эвридика" выдающегося немецкого композитора XVIII века Кристофа Виллибальда Глюка, сообщает Trend Life.

Спектакль вызвал большой восторг зрительской аудитории и прошел при полном аншлаге.

Для исполнения партии Эвридики руководством театра была приглашена ведущая солистка Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, лауреат международных конкурсов вокалистов Зарина Алтынбаева.

С большим успехом в спектакле выступили исполнители главных партий заслуженные артисты Азербайджана Ильхам Назаров (партия Орфея) и Инара Бабаева (партия Амура), а также солисты балета Сеймур Гадиев (партия Орфея) и Лиана Прага (партия Эвридики).

На высоком профессиональном уровне в спектакле приняли участие артисты хора под руководством главного хормейстера Театра оперы и балета - заслуженного деятеля искусств Азербайджана Севиль Гаджиевой и артисты балета под руководством народной артистки Камиллы Гусейновой.

Постановка прошла под управлением дирижера, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных Эйюба Гулиева.

Отметим, что премьера оперы "Орфей и Эвридика" состоялась 5 октября 1762 года в Вене. Вместе со своим единомышленником, либреттистом Раньери да Кальцабиджи, Кристоф Виллибальд Глюк несколько изменил сюжет древнегреческого мифа. Античные герои предстали перед зрителем как простые смертные с чувствами и эмоциями, присущими обычным людям. Согласно греческой мифологии, Орфей почитался как великий музыкант. Этому легендарному герою поклонялись подобно божеству.

Печальная легенда о несчастных влюбленных претерпела множество изменений, однако только Глюк искусно объединил сюжетную структуру произведения с музыкой. Каждая ария оперы отличается красотой и завершенностью, а техника пения стала более естественной и понятной для слушателя. Благодаря композитору зрители увидели настоящее торжество любви и верности. Трагическую развязку композитор заменил счастливым завершением. Музыкальное произведение доказывает слушателям, что настоящим чувствам неподвластны ни время, ни расстояние, ни даже смерть.