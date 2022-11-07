Однажды в Багдаде, или Как это показали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре представлен спектакль "Однажды в Багдаде", показ которого посвящен 85-летию со дня рождения видного композитора, народного артиста Азербайджана Эмина Сабитоглу (1937-2000), сообщает Trend Life.

На открытии вечера заслуженный работник культуры Телли Панахгызы и профессор Государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Камила Дадашзаде рассказали о жизни и творчестве Эмина Сабитоглу, который внес значительный вклад в музыкальное искусство Азербайджана. Видный композитор является автором многих произведений в разных музыкальных жанрах - симфонии, трёх симфонических поэм, трёх кантат, струнного квартета и поэм для скрипки и фортепиано, девяти музыкальных комедий, более 600 песен, написал большое количество произведений для кино и театра.

Спектакль поставлен заслуженным деятелем искусств Аскером Аскеровым на русском языке по одноименной оперетте Эмина Сабитоглу. Сюжет разворачивается в Багдаде, во времена правления Харуна ар-Рашида (766 - 809) - арабского халифа, правителя Аббасидского халифата в 786 - 809 годах. Первый период правления Харуна ар-Рашида ознаменовался экономическим и культурным расцветом халифата. Стали развиваться сельское хозяйство, ремёсла, торговля и культура. Также он основал в Багдаде университет и библиотеку.

В сюжет, который повествует о судьбе и любви правителя, борьбе добра со злом, привнесен национальный колорит и юмор, раскрываются человеческие пороки, которые актуальны и в современном обществе. Яркие декорации, режиссерская работа и игра актеров были встречены овациями и цветами зрителей.

В спектакле сыграли – заслуженные артисты Борис Графкин, Светлана Булах, Саида Сафаралиева, актеры Фирус Мамедов, Рауф Бабаев, Мехрибан Залиева, Надежда Повелицина, Тельназ Гусейнова, Алимамед Новрузов, Хидаят Алиев, Мурад Алиев и Али Керимов.