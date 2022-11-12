Из Узбекистана в Азербайджан "прилетит" волшебная птица - гастроли Большого театра имени Алишера Навои

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 16 и 17 ноября состоятся гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, сообщили Trend Life в азербайджанском театре.

В рамках гастролей 16 ноября будет показан балет "Хумо" узбекского композитора Анвара Эргашева, а 17 ноября вниманию бакинского зрителя будет представлена опера "Риголетто" Джузеппе Верди.

Премьера балета "Хумо" на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои состоялась в 2005 году. За музыку к спектаклю в 2007 году автор был удостоен звания лауреата Государственной премии Узбекистана I степени.

Содержание либретто: Хумо - волшебная птица, птица-легенда красоты, счастья и любви, предводительница царства причудливых птиц, которые, прилетая на землю, сбрасывают своё оперение и превращаются в девушек. Бродя по горам, искусный гончар и мастер чеканки Заргар видит это прекрасное зрелище и влюбляется в одну из них - птицу-девушку Зулейхон. Много трудностей им придется преодолеть, чтобы восторжествовала любовь и они смогли соединиться. Это и коварство алчного властителя Карун-халифа, злого охотника Мансура и других… Но восторжествует справедливость, настанет счастье на земле, вырастет прекрасный город будущего, и во всем птица-счастья Хумо будет помогать и станет талисманом благополучия и справедливости.

Отметим, что в гастрольных спектаклях примут участие ведущие солисты Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои - народные артисты и лауреаты международных конкурсов вокалистов и артистов балета.

Труппа Большого театра Узбекистана приезжает на гастроли в Баку полным творческим составом - симфонический оркестр, солисты, артисты хора и балетная труппа.

Гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои впервые в таком расширенном творческом составе в Баку станут большим событием как в культурной жизни Азербайджана, так и Узбекистана, продемонстрировав близость культур и дружбу двух братских народов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az