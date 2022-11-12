Бакинский джаз-фестиваль 2022 пройдет с участием мировых звезд – программа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - XVII Бакинский международный джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) пройдет с 15 по 22 ноября, сообщает Trend Life. Программа Baku Jazz Festival 2022 года станет великолепным пазлом, собранным из ярких элементов музыки и искусства, которая красиво закроет осенний сезон.

В ней примут участие известные зарубежные исполнители, звезды мирового джаза. Это прежде всего обладатель премии Grammy, швейцарский исполнитель Грегори Марет. За последнее десятилетие Грегори стал уникальным и неотразимым голосом в широком спектре современного джазового мира. Список музыкантов с которыми он сотрудничал говорит за себя: Херби Хэнкок, Пэт Метени, Кассандра Уилсон, Маркус Миллер. 15 ноября состоится выступление Грегори Марета совместно с азербайджанскими музыкантами. В уникальном проекте азербайджанскую сторону представит яркий молодой пианист Эльбей Мамедзаде.

Бразильская дива Элоиза Лоуренсо выступит с зажигательной программой 16 ноября, а далее фестивальные дни продолжатся концертами виртуозного голландского пианиста Майка Дель Ферро, израильского коллектива Йогефа Шетрита, группы немецкого вокального исполнителя экспериментального джаза Майкла Шифеля. Программу фестиваля закроет итальянский дуэт гитариста Федерико Касагранде и трубача Фулвио Сигурта, который был выбран в качестве солиста нового спектакля Sweet Time Suite легендарного Кенни Уиллера.

Второй тур традиционного конкурса молодых исполнителей джаза "I am Jazzman" пройдет 17 ноября, а награждение победителей и финальный концерт Ekalogic состоится 19 ноября в Международном центре мугама. В этом году количество конкурсантов составило 63 человека, что стало рекордным со дня основания данного конкурса.

Baku Jazz Festival традиционно предлагает своим поклонникам широкую программу, где помимо концертов организуются арт выставки и дни кино на тему джаз. В этом году талантливая современная художница Рамина Саадатхан создала картины, которые объединила в проект под названием Dancing Jazz. На выставке зрители станут свидетелями того, как картины, созданные под звуки джаза, способны станцевать джаз. Открытие выставки "Танцующие джаз" состоится 17 ноября в QGallery. Следующим интересным событием станет презентация фильма о легенде джаза Майлзе Дэвисе в Пространстве современного искусства центре YARAT, которую проведет кинокритик Ульви Мехти.