Звезды из Азербайджана, России и Беларуси показали в Баку историю про дерзкую цыганку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Кармен" композитора Жорж Бизе, сообщает Trend Life.

С самой премьеры в Париже в 1875 году "Кармен" является одной из наиболее часто исполняемых опер в мире, и по сей день трогает сердца многочисленных слушателей.

Для исполнения партии Кармен руководством Театра оперы и балета была приглашена ведущая солистка Московского театра Новая опера имени Е.Колобова (Россия), лауреат международных конкурсов вокалистов Анастасия Лепешинская, а в роли Хозе выступил солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Шабетя.

В спектакле также приняли участие - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Цуниго) и Гюльназ Исмайлова (партия Фраскиты), заслуженный артист Турал Агасиев (партия Данкайко), солисты Фатима Джафарзаде (партия Микаэллы), Талех Яхъяев (партия Эскамилио), Фахмин Ахмедлы (партия Ремендадо), Махир Тагизаде (партия Моралеса), Нина Макарова (партия Мерседес).

В постановке, наряду с хоровым коллективом театра под руководством заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой, выступил и детский хор "Бановша".

Дирижировал спектаклем заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Действие оперы происходит в Испании в первой половине XIX века. Встреча цыганки Кармен и драгуна Хозе пробуждает в них страсть. У Хозе есть невеста Микаэла, и это на время заставляет его забыть о дерзкой цыганке. Хозе помогает Кармен бежать из-под стражи, после того как она напала с ножом на работницу фабрики. Однако сам попадает в тюрьму...