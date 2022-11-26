Театральный праздник в Баку – открытие Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку при организации министерства культуры Азербайджана и Teatro.az состоялось открытие второго Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı), который проходит с 25 по 30 ноября, сообщает Trend Life. Фестиваль посвящен Году города Шуша.

В Азербайджанском государственном университете культуры и искусств прошел мастер-класс, проведенный профессором Государственной консерватории Чукурова (Турция), народным артистом Азербайджана Джахангиром Новрузовым по применению метода практического анализа на основе коротких пьес Антона Чехова "Медведь" и "Предложение". Мастер сцены также провел творческую встречу с театралами в Государственном академическом национальном драматическом театре.

Гостям фестиваля были представлены спектакль режиссера Нигяр Гюльмамедовой по пьесе Годерзи Чохели (Грузия) "Письмо елям" в Государственном академическом национальном драматическом театре и моноспектакль режиссера Эльшада Рагимзаде "Я верю" по произведению Ульвии Гейдаровой в Государственном театре юного зрителя.

В торжественном открытии фестиваля в Государственном академическом музыкальном театре приняли участие известные деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции и молодежи, зарубежные гости.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов. Государственная хоровая капелла под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой исполнила Государственный гимн и произведение великого Узеира Гаджибейли "Шаби-Хиджран".

Выступившие заведующая отделом искусств и нематериального культурного наследия министерства культуры Фарах Аджалова, руководитель фестиваля, театровед Эльчин Джафаров, председатель жюри фестиваля, театровед, профессор Исрафил Исрафилов и победитель первого фестиваля, основатель и руководитель Инклюзивного театра ƏSA Нихад Гуламзаде рассказали о значимости проекта в культурной жизни страны и развитии театрального искусства.

Главная цель проекта – отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, развитие и привнесение новых инициатив в театральное искусство. Из более 20 спектаклей, представленных на фестиваль, 12 были включены в его программу. Из них шесть – это постановки бакинских, а четыре – действующих в регионах государственных театров, две постановки – работы независимых театров. Интересным фактом является то, что заявки на фестиваль текущего года, помимо драматических театров, представили и кукольные театры. В программу фестиваля также вошли шесть внеконкурсных спектаклей. Так, в фестивальные дни коллектив Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили представит зрителям спектакль по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого.

Насыщенная фестивальная программа не ограничивается только показами спектаклей. В рамках фестиваля, в котором примут участие около пятидесяти зарубежных гостей, любители театра смогут принять участие в различных мастер-классах, тренингах и панельных дискуссиях с участием известных театральных специалистов.

Гостям был представлен видеоматериал о первом фестивале.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке https://www.facebook.com/4.4festival

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