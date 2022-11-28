Аяз Салаев вошел в состав жюри Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера"

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев вошел в состав жюри четвертого Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера", который пройдет с 29 ноября по 5 декабря, сообщили Trend Life в Союзе кинематографистов Азербайджанской Республики.

Фестиваль ведет свою историю с 2003 года. Его первым президентом был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), и кинофорум обрел международный статус. С 2021 года фестивалю оказывает поддержку Министерство культуры России. Мировые премьеры многих фильмов состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии.

Главная цель фестиваля – развитие единого культурного и кинематографического пространства. Художественный руководитель фестиваля – член Российской академии кинематографических искусств "Ника" Вячеслав Шмыров, директор программы полнометражных фильмов – Евгений Майзель, директор программы короткометражных фильмов – Александра Жукова.

В прошлом году лауреатами фестиваля стали фильмы, созданные в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Узбекистане.