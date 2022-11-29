Украинские звезды выступят в Баку - испанские танцы, балетные трюки и самое знаменитое в мире фуэте

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 3 декабря состоится показ спектакля "Дон Кихот" Людвига Минкуса с участием ведущих солистов Национальной оперы Украины, сообщили Trend Life в театре.

В постановке примут участие заслуженные артисты Украины, лауреаты международных конкурсов артистов балета - Татьяна Льозова (партия Китри) и Ярослав Ткачук (партия Базиля).

Балет "Дон Кихот" - один из самых любимых публикой классических балетов. Жизнерадостная музыка, сложная хореография, сюжет, пропитанный любовью - все это создает атмосферу праздника. Темпераментный, яркий, пламенный, он изобилует красивыми испанскими танцами, привлекает множеством балетных трюков и самым знаменитым в мире фуэте.

В основе сюжета события бессмертного одноименного романа Мигеля де Сервантеса Сааведра, к которым в балете добавлена самостоятельная любовная линия. Главный герой, начитавшись рыцарских романов, отправляется в путешествие за подвигами. Дочь трактирщика Китри кажется ему прекрасной Дульсинеей. Но Китри любит цирюльника Базиля. Ряд веселых приключений заканчивается свадьбой Китри и Базиля и полным крахом нелепых мечтаний Дон Кихота.

В этот день в спектакле также выступят ведущие солисты балетной труппы Азербайджанского театра оперы и балета - заслуженные артисты Самир Самедов, Эльмира Сулейманова, солисты Аян Эйвазова, Тимур Одушев, Сеймур Гадиев, Самира Мамедова и другие.

Постановкой будет дирижировать лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

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