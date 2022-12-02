Внучка Шовкет Алекперовой – Шовкет исполняет "Шовкет". 100-летие легендарной певицы во Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт "Şövkət Ələkbərova 100", посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой (20 октября 1922 - 7 февраля 1993, Баку), организованный министерством культуры, сообщает Trend Life.

В концертной программе в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и Государственного ансамбля народных инструментов выступили - народные артисты Мансум Ибрагимов, Зульфия Ханбабаева, Бриллиант Дадашова, Айгюн Байрамова, Эльчин Гашимов, заслуженный артисты Айбениз Гашимова, Фируза Ибадова, Эльнур Ахмедов, Нурлан Новрасли, Кямран Керимова, а также молодые таланты и исполнители Умидвар Исмайлов, Талыб Искендерли, Айгюн Мубариз, Арзу Алиева, Амиль Гасаноглу, Нигяр Джалилова, Насими Мамедов, Джалал Керимов, Вафа Везирова и Шабан Джафаров. Прозвучали произведения Джахангира Джахангирова, Васифа Адыгезалова, Тофига Гулиева, Ибрагима Топчубашова, Фаига Суджаддинова, Эмина Сабитоглу, Рамиза Миришли и народные песни из репертуара Шовкет Алекперовой.

Особенно трогательным было выступление внучки Шовкет Алекперовой - Шовкет Султановой, которая исполнила композицию "Шовкет". "Мне рассказывали, что в детстве бабушка сказала, что у меня есть голос. Но она не хотела, чтобы я стала певицей. "Это очень тяжелая профессия и не всегда по достоинству оценивается современниками", - говорила бабушка. У меня есть вокальные данные и до 13 лет я выступала в ансамблях "Бюльбюлляр" и "Шярг улдузлары". Но когда выросла, выбрала профессию юриста", - сказала Шовкет Султанова.

Концертная программа сопровождалась фото- и видеослайдами кадров из жизни и творчества прославленной певицы, с экрана было представлено ее исполнение различных композиций. Вечер вела заслуженный работник культуры Лейла Гулиева.

Творчество выдающейся представительницы национального исполнительского искусства, известной певицы и педагога, народной артистки Шовкет Алекперовой занимает почетное место в национальной музыкальной истории. Прекрасный голос, высокая сценическая культура принесли ей большую известность в народе как неповторимой исполнительнице мугамов и народной музыки. Ее неподражаемый голос - такой мягкий, бархатистый, идущий из глубины души - уводил в мир искренних чувств, заставлял сердца биться в едином ритме с ее композициями. Каждый, кому посчастливилось общаться с певицей, отмечает ее высокие душевные качества: доброту, тактичность, скромность, огромную любовь к жизни и родной земле, патриотизм. В её репертуар входили мугамы сейгях, гатар, шахназ, а также, наряду с песнями на азербайджанском, были композиции на персидском, арабском и турецком языках, языках народов Средней Азии. Каждый исполненный ею мугам и песня стали культурным достоянием народа. За свою творческую жизнь она посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке.

Фото - Кямран Багиров