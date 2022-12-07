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Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 7 декабря 2022 15:15 (UTC +04:00)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку прошли гастроли коллектива Каттакурганского городского драматического театра (Узбекистан), сообщает Trend Life.

По завершении гастрольных выступлений в театре состоялось мероприятие, на котором главный консультант театрального сектора министерства культуры Азербайджана Эмин Алиев вручил директору Каттакурганского городского драматического театра Батыру Тугалову почетную грамоту министерства.

Напомним, что в ходе гастролей коллектив узбекского театра представил спектакль "Гайнана" ("Свекровь"), поставленный по мотивам произведения Меджида Шамхалова. В ходе гастролей в Баку состоялось три показа данного спектакля, поставленного режиссером-постановщиком Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженным деятелем искусств Азербайджана Аскером Аскеровым.

Коллектива Каттакурганского городского драматического театра выразил признательность азербайджанским коллегам за теплый прием.

Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана (ФОТО)
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