Тени – вниз, а я – к луне... Сомнамбула Саиды Субхи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Чудо человеческой души в том, что музыка, картины и стихи могут вызывать у нас радость и боль, счастливые и грустные воспоминания. Душевные стихи могут стать собеседником, когда никого нет рядом, дать немного тепла и надежды... Это строки, которые проникают в душу и остаются там навсегда...

В Бакинском книжном центре в рамках литературного проекта SÖZ состоялась презентация первого поэтического сборника лауреата международных конкурсов Саиды Субхи "Сомнамбула", сообщает Trend Life.

В книге собраны произведения разных лет, в которых раскрывается особое состояние души поэтессы. В сборнике под названием "Сомнамбула" есть такие строки:

Я стою на колоске,

на прозрачном лепестке.

Стрелка гнется на часах.

Ветер вьется в волосах.



Шаг –

и звезды вдоль лица.

От лопаток до крестца –

дрожь…

И я уже лечу!

Дождь бросается к плечу.



Тени – вниз,

а я – к луне,

в белокрылой простыне.

То лечу я, то иду…

Я – сомнамбула

в бреду…

"Это не просто сборник, а поэтическая книга, которая рассказывает о моей жизни, опыте и переживаниях. Есть вещи, о которых я могу говорить только в стихах, которые стали для меня способом самовыражения. Может быть, поэтому стихи у меня преимущественно автобиографичны. У всех есть свои испытания и потрясения в жизни. Я благодарна за них. Если бы их не было, не было бы и последующих за ними возможностей… Пришло время определиться, что я люблю делать больше всего. Слушать ли мне свое сердце или людей, которые меня не понимают. Сначала кажется, что эти обстоятельства - это тупик, но потом понимаешь, что - это большая милость свыше, дающая возможность развития личного потенциала", - говорит поэтесса.

Вечер вела руководитель литературного проекта SÖZ, поэтесса Нигяр Гасан-заде. С добрыми пожеланиями в адрес автора выступили секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева, поэт, переводчик Алина Талыбова, композитор, вокалист Гасым Халилов. В музыкальном сопровождении пианиста Вюсала Айдемирова Саида Субхи продекламировала свои стихи, в которых отражены ее мысли о жизни, борьбе добра со злом, ценностях любви и жестокости предательства, стремления к воплощению идеалов высоких человеческих ценностей.