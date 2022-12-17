По случаю юбилея народной артистки Азербайджана Фирангиз Ализаде в Германии прошла серия мероприятий (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю юбилея известного композитора, народной артистки, председателя Союза композиторов, члена-корреспондента Национальной академии наук Азербайджана, профессора Фирангиз Ализаде в Берлине (Германия) прошла серия мероприятий, сообщили Trend Life организаторы мероприятий.

Старт юбилейным мероприятиям был дан в Культурном центре при посольстве Азербайджана в Германии. Вечер посетили члены дипломатического корпуса, Бундестага, общественные деятели и музыканты Германии. Вначале со вступительной речью выступил посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

Затем был продемонстрирован небольшой фильм о творчестве композитора. Далее последовало исполнение произведений камерного жанра Фирангиз Ализаде. В блестящей интерпретации лауреатов международных конкурсов - Умиды Абасовой, Саиды Тагизаде, Назрин Асланлы, Орхана Гусейнова, Рены Рагимовой и Эмина Гусейнова прозвучали широко известные, высокохудожественные произведения Ализаде, которые нашли горячий отклик у слушателей.

На следующий день в кинотеатре Arsenal вниманию зрителей был представлен документальный фильм немецких кинематографистов "Eine Maestra aus Aserbaidschan", отражающий берлинский период творческого пути азербайджанского композитора. Фильм был воспринят зрителями с большим интересом и привел к спонтанной пресс-конференции с присутствующим композитором, которая ознакомила зрителей с богатой музыкальной культурой своей Родины.

Далее в лучшем концертном зале Берлина - знаменитом "Konzerthaus" выступил английский камерный оркестр "NES" (New Europe Strings) под управлением Дмитрия Ситковецкого. В программе концерта, наряду с произведениями других авторов, была широко представлена музыка Азербайджана. Прозвучали произведения Фикрета Амирова (симфония "Низами") и Фирангиз Ализаде ("Метаморфозы" и "Танец"). Публика восторженно приветствовала представленные произведения, исполнителей, дирижера Дмитрия Ситковецкого, который украсил программу концерта своими интересными комментариями к исполненной музыке, а также представил публике присутствующую на концерте Фирангиз Ализаде.

Завершился берлинский марафон юбилейных мероприятий в честь Фирангиз Ализаде замечательным концертом в "Heilig Kreuz Kirche". В программе выступил ансамбль датских музыкантов "Rudersdal Chamber Players", много лет исполняющих произведения азербайджанского композитора на различных фестивалях. Насыщенная программа включала в себя четыре произведения Ализаде - фортепианный квинтет "Xəzər", трио "İmpromptus", "Dance", а также написанный специально для этого коллектива фортепианный квартет Was wird? ("Что будет?"). Кроме того, в программе прозвучало произведение "Solaris" известного датского композитора Карла Расмуссена.

В удивительной атмосфере зала все представленные произведения прекрасно прозвучали в потрясающем исполнении датских музыкантов, погрузив слушателей в волшебный мир ярких эмоций и глубоких переживаний. Композитор Фирангиз Ализаде и члены ансамбля неоднократно выходили на сцену в ответ на несмолкающие аплодисменты публики.

Сразу же после успешного концерта менеджер одной из известных датских звукозаписывающих фирм предложил "Rudersdal Chamber Players" записать диск с произведениями Фирангиз Ализаде.

Отметим, что если предложение датского менеджера претворится в жизнь, то это будет уже 12 авторский диск Фирангиз Ализаде, записанный такими престижными фирмами, как Sony Classical (Япония), Deutsche Grammofon (Германия), Nonesuch (Америка), Le Chante du Monde (Франция), BIS (Швеция) и другими.

Мероприятия, посвященные юбилею азербайджанского композитора и прошедшие в течение недели в Берлине, не ограничились только концертами и показом фильмов. Также состоялись интересные встречи с музыкантами разных стран, были обсуждены вопросы современного музыкального творчества.