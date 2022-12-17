В Праге прошел невероятно красивый вечер, посвящённый творчеству Низами Гянджеви (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Праге под эгидой посольства Азербайджана в Чехии прошел невероятно красивый литературно-музыкальный вечер, посвящённый 880-летию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, сообщила Trend Life член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества и Европейского конгресса литераторов Лейла Бегим.

К этому событию была приурочена презентация новой книги, изданной по инициативе посла Адыша Мамедова. Впервые на чешском языке была издана книга о жизни и творчестве Низами: автор - Евгений Бертельс, переводчик - Шабнам Асадова.

"Прозвучали газели Низами на чешском и азербайджанском языках. На чешском стихи декламировали чешский актёр Мазал Милош и поэтесса Наталья Волкова.

На азербайджанском языке газели были представлены музыкантами – Гюнель Имамвердиевой (ханенде), Камалом Нуриевым (тар) и заслуженным артистом Тогрулом Асадуллаевым (кяманча). Музыкальная часть началась с исполнения Sevgili Canan - песни, которую неподражаемо исполнял великий Рашид Бейбутов", - сказала Лейла Бегим.

В завершении мероприятия все гости получили книгу с дарственной подписью посла.

Отметим, что 2022 год стал плодотворным в издании книг азербайджанских авторов на чешском языке. При поддержке посольства Азербайджана в Чехии были изданы сборник прозы азербайджанских писателей "Сары гялин" (в переводе Шабнам Асадовой), а также сборник прозы и поэзии Лейлы Бегим "Карабахнаме" (в переводе Милана Дворжака).