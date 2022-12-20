Творчество Фикрета Амирова на большом экране… В Баку представлен фильм о выдающемся композиторе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялась презентация документально-художественного фильма "Фикрет Амиров", сообщает Trend Life.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, выступая на вечере, отметил, что Фикрет Амиров является одним из видных деятелей азербайджанской музыкальной культуры.

Было подчеркнуто, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 100-летнего юбилея Фикрета Амирова в стране проводится серия мероприятий, посвященных выдающемуся композитору. Министерством культуры был организован музыкальный фестиваль, посвященный юбилею Фикрета Амирова. В рамках фестиваля концертные программы и показы спектаклей прошли в Баку и Гяндже – городе, где родился композитор.

Анар Керимов добавил, что произведения Фикрета Амирова, и в частности балет "Тысяча и одна ночь", неоднократно были представлены в исполнении известных музыкальных коллективов в престижных залах разных стран мира. Произведения выдающегося композитора на протяжении долгих лет пропагандируют азербайджанскую музыкальную культуру. Музыка, созданная композитором в различных жанрах, всегда будет вызывать интерес, ее слушают и будут слушать как драгоценные жемчужины нашей музыкальной культуры.

Говоря о фильме, Анар Керимов отметил, что при создании картины режиссер, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев встречался с членами семьи композитора, которые поделились своими воспоминаниями.

Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан в своем выступлении отметил, что киноискусство является важным средством пропаганды, а также то, что в основе каждого развития стоит фактор культуры.

Было подчеркнуто, что Фикрет Амиров – один из деятелей, имеющий особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Ахмет Мисбах Демирджан добавил, что 100-летний юбилей Фикрета Амирова также широко отмечался и в Турции.

Далее на сцену был приглашен режиссер и автор сценария фильма, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев, который рассказал о работе над кинолентой.

Сын Фикрета Амирова - народный артист Азербайджана, известный джазовый музыкант Джамиль Амиров от имени семьи композитора выразил признательность министерству культуры Азербайджана и творческому коллективу фильма.

Отметим, что фильм повествует о жизни и творчестве выдающегося азербайджанского композитора. Он снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры Азербайджана.

Оператор-постановщик фильма – Орхан Аббасов, художник-постановщик – Гурам Наврозашвили, звукорежиссер - Сергей Нетруненко, консультант – Джамиль Амиров, режиссер монтажа – Аскер Рагимов, продюсер - Назим Гусейнов.