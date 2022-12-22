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Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)

Культура Материалы 22 декабря 2022 19:08 (UTC +04:00)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках поэтического проекта "Poetry баттл с Ираной Гасымовой" прошел очередной вечер, посвященный философской лирике, сообщает Trend Life.

Философская лирика – это стихотворения, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Они, как и всякая иная лирика, содержат в себе требование соблюдения всех литературных правил по написанию стихов (рифма, образность, олицетворение и т.д.) и присутствие скрытого смысла, помимо понятного основного.

"Цель философской поэзии - передача поэтического познания мира, объединения эмоционального и рационального начала, а основными художественными средствами выступают метафоры, символы, антитезы", - отметила автор проекта, поэт и режиссер Ирана Гасымова.

В поэтическом баттле приняли участие как известные, так и начинающие поэты, среди которых были Зарема Манафова, Саида Субхи, Азиза Лайм, Эльдар Джангирбеков, Наиля Габиб, Зиньят Амирова, Анара Ахундова, Ильмира Одинаева и Максуд Кязымов.

В состав жюри вошли - секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, лауреат международных конкурсов, поэт Сахиб Мамедов, глава департамента культурных программ Пространства cовременного искусства YARAT, поэтеccа и писательница Ульвия Ахундова, ведущая, актриса Нателла Керимова. Победителем конкурса были признана Саида Субхи.

Напомним, что темами первых двух вечеров были любовная и гражданская лирика.

Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
Горячим философским словом бьем холодную бакинскую погоду (ФОТО)
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