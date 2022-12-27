Всемирно известный музыкант Ричард Клайдерман выступит с концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском конгресс-центре 7 марта 2023 года состоится концерт всемирно известного музыканта, пианиста Ричарда Клайдермана, сообщили Trend Life организаторы концертной программы.

Музыкант впервые выступит в Баку.

К настоящему времени Клайдерман записал более 1200 музыкальных произведений и выпустил свыше 100 компакт-дисков общим тиражом 90 миллионов экземпляров. На счету музыканта 270 "золотых" и 70 "платиновых" наград.

Ричард Клайдерман вошел в "Книгу рекордов Гиннесса" в номинации "Самый успешный пианист в мире".