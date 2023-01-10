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Единение времени и пространства – в Баку пройдет выставка войлочных изделий

Культура Материалы 10 января 2023 11:54 (UTC +04:00)
Единение времени и пространства – в Баку пройдет выставка войлочных изделий

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В галерее NUR Art House, расположенной в старинной части Баку - Ичеришехер, 14 января состоится открытие выставки "Keçə sənəti: Zamanın və məkanıın vəhdəti" (Войлочное искусство: единение времени и пространства), сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

На выставке, которая пройдет при поддержке НПО Arts Council Azerbaijan, World Crafts Council Europe, будут представлены работы художника-модельера Наили Керимовой.

Экспозиция станет первой персональной выставкой Керимовой, у которой интерес к декоративно-прикладному искусству зародился еще в детстве. В дальнейшем она получила образование по специальности "Художник-модельер", и ее стремление заниматься декоративно-прикладным искусством привело ее к работе с войлоком.

Наиля Керимова не хотела, чтобы это редкое и уникальное искусство было забыто. В своих произведениях она комбинирует войлок с другими материалами, созданные ею работы предназначены не только для декора, но также используются в аксессуарах и одежде.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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