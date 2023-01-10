В Национальной библиотеке Азербайджана представлены копии редких рукописей великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальной библиотеке Азербайджана представлены полученные из библиотек мира электронные и печатные копии редких рукописей великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Отметим, что в рамках проводимого совместно министерством культуры и Национальной библиотекой Азербайджана проекта "Milli-mənəvi sərvətlərimizin Vətənə qayıdışı" (Возвращение на Родину наших национально-духовных ценностей) осуществлена передача стране цифровых копий 156 редких рукописей великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, хранящихся в богатейших библиотеках мира.

30 экземпляров этих ценных рукописей были напечатаны по 1 экземпляру каждая и включены в фонд редких книг. В ходе исследования было обнаружено, что среди них есть экземпляр со стихами Низами Гянджеви, переписанный в 1295 году, а также самая древняя рукопись "Хамсе", которая была переписана в 1312 году.

Также в ходе мероприятия была представлена ​​электронная информационная база "Nizami Gəncəvinin əlyazmaları dünya kitabxanalarında" (Рукописи Низами Гянджеви в библиотеках мира).

В мероприятии приняли участие директор Национальной библиотеки Азербайджана, профессор Керим Тахиров, заведующий отделом книжной индустрии министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли, генеральный директор Института рукописей имени М. Физули Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Теймур Керимли, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми и другие.