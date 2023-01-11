В Баку отметили 80-летие Масуда Панахи: о чем мечтает корифей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею известного азербайджанского режиссера анимационных фильмов Масуда Панахи, сообщает Trend Life. Мероприятие проведено при организационной поддержке киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и Ассоциация анимации Азербайджана.

В своем выступлении на вечере директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил, что литература, культура, искусство, миниатюры Востока оказали влияние на творчество Масуда Панахи. Было подчеркнуто, что режиссер также придает большое значение музыкальному оформлению своих фильмов.

В рамках мероприятия были продемонстрированы три анимационных фильма Масуда Панахи - "Günlərin bir günündə..." (Однажды…), "Qız qalası əfsanəsi" (Легенда о девичьей башне) и "Xoruz" (Петушок). "Эти фильмы отличаются друг от друга своей формой, режиссерским построением, художественной фантазией, композицией и оформлением. Но хочу отметить и еще один момент в фильмах Масуда Панахи, режиссер работает с чувственной музыкой. Так, к анимационным фильмам, которые мы продемонстрируем, музыку написали видные композиторы, автор музыки к "Qız qalası əfsanəsi" - Ариф Меликов, к "Günlərin bir günündə..." – Хайям Мирзазаде, а к "Xoruz" – Мобиль Бабаев. Фильмы Масуда Панахи выделяются музыкальным построением, формой, а персонажей озвучивали известные азербайджанские актеры. Фильмы Масуда Панахи - яркие образцы в истории азербайджанской анимации", - сказал Джамиль Гулиев.

Масуд Панахи более 40 лет проживает в Германии, поэтому известный режиссер присоединился к мероприятию посредством онлайн-включения.

"Я хочу поблагодарить всех организаторов этого вечера. Большое спасибо за поздравления и теплые слова, которые я получаю. Анимация – прекрасное искусство, моя мечта, чтобы у нашей молодежи была возможность заниматься анимацией, чтобы они учились у наших мастеров", - отметил Панахи.

Далее присутствующие на мероприятии деятели искусства рассказали о вкладе Масуда Панахи в отечественную анимацию. Было подчеркнуто, что имя режиссера неразрывно связано с расцветом азербайджанского анимационного искусства.

Затем были показаны анимационные фильмы "Qız qalası əfsanəsi" (1978 год) и "Günlərin bir günündə..." (1975 год), восстановленные Госфильмофондом, а также мультфильм "Xoruz" (1977 год), долгое время считавшийся утерянным.

Отметим, что Масуд Панахи родился в 1943 году в городе Зенджан в семье известного писателя и поэта Аббаса Панахи Макулу. В 1946 году семья переехала в Баку. В 1966 году Масуд Панахи окончил художественное училище имени Азима Азимзаде, в 1972 году - Всесоюзный государственный институт кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

В 1974 году на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку за анимационный фильм "Почему плачет облачко" получил I приз. В 1979 году на XII Всесоюзном кинофестивале в Ашхабаде за фильм "Легенда о девичьей башне" Панахи был удостоен диплома.

С 1979 года он живет в Берлине, где продолжает работу над анимационными фильмами.

В 2018 году за вклад в развитие азербайджанской анимации Панахи был удостоен награды "Qızıl qayıq" (Золотой кораблик) Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM. В 2019 году был председателем международного жюри фестиваля ANİMAFİLM.