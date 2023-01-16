Красота звучания каждого инструмента – концерт в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Нам сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова, сообщает Trend Life.

Солистами программы выступили молодые музыканты оркестра – исполнители на флейте Амина Зульфугарова и Наргиз Алиева, скрипачи Сабина Гулиева, Айдан Саламова, Айтадж Рзаева, Айтадж Кара, Камран Мирзоев, исполнитель на альте Сабухи Ахундов, виолончелисты Тахмина Худузаде и Эсмер Керимли, кларнетист Шариф Багиров, исполнитель на валторне Агасамед Гасанов и исполнитель на тромбоне Немят Танрывердиев, которые представили слушателям красочную и разнообразную концертную программу.

На вечере прозвучат "Легенда" Генрика Венявского, "Прелюдия и аллегро" Фрица Крейслера, "Большое адажио" из балета "Раймонда" Александра Глазунова, Концерт для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича, "Концерт-фантазия" Луиджи Басси на темы оперы "Риголетто" Джузеппе Верди, Концерт для валторны с оркестром Рихарда Штрауса, "Симфоническая пьеса" Александра Гильмана, Концерт для скрипки, альта и оркестра Макса Бруха, Концерт для двух флейт с оркестром Иоганна Кванца, Концерт для скрипки, виолончели и оркестра Антонио Вивальди.

Исполнив сочинения, музыканты продемонстрировали всю красоту звучания своих инструментов. Солисты, оркестр и дирижер мастерски передали глубину и многообразие музыки известных композиторов.

Каждое выступлением программы было встречено публикой бурными аплодисментами.

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